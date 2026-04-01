Pelea en la salida de un velorio terminó en tragedia en Maracaibo, un abuelo fue asesinado

Las autoridades policiales anunciaron la captura de un sujeto de 35 años, identificado como Jesús Eduardo Nava, quien habría asesinado con una escopeta a un octogenario en el municipio Maracaibo, estado Zulia.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram de la captura de Nava. Precisó que la víctima fue identificada como Alberto González, de 81 años.

Los hechos se dieron el pasado 24 de marzo en la comunidad Resistencia Indígena 8 de Marzo, en la parroquia San Isidro. Presuntamente, Nava y González, que estaban bajo los efectos del alcohol, comenzaron a discutir a la salida de un velorio.

Con el paso de los minutos, la discusión «se tornó acalorada» y Nava habría desenfundado una escopeta. Luego abrió fuego contra el octogenario, quien murió en la escena por la gravedad de sus heridas.

Hasta el momento, no hay mayor información sobre la causa de la discusión o cómo escaló hasta tal punto. Tampoco hay detalles sobre la relación previa entre ambos.

CAPTURA DE NAVA

Detectives de la Delegación Municipal Maracaibo se encargaron de las investigaciones del caso. Una vez recopilaron evidencias en la escena del crimen, levantaron el cadáver de González y lo trasladaron a la morgue de la capital zuliana.

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Las autoridades determinaron «de manera técnica – científica» que Nava era el «autor material» del brutal homicidio. En tal sentido, el sujeto fue trasladado a los calabozos de la ciudad y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.