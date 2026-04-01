Sucesos

Pelea en la salida de un velorio terminó en tragedia en Maracaibo, un abuelo fue asesinado

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
En un caso que ha conmocionado tanto a México como a EEUU, Brian Alexis Patrón López, de 23 años, enfrenta una pena de cadena perpetua por el secuestro, tortura y asesinato de Miguel Anthony Rendón, un ciudadano estadounidense de 18 años.  
Archivo

Las autoridades policiales anunciaron la captura de un sujeto de 35 años, identificado como Jesús Eduardo Nava, quien habría asesinado con una escopeta a un octogenario en el municipio Maracaibo, estado Zulia.

Contents

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram de la captura de Nava. Precisó que la víctima fue identificada como Alberto González, de 81 años.

Leer Más

EN EEUU | Encuentran un cadáver dentro de una bolsa de basura, estaba en un carrito de supermercado cerca de un parque infantil
Caos en la ARC: Se volcó camioneta y causó fuerte cola hacia Caracas
Horror en El Hatillo: Hombre fue asesinado a puñaladas por su «mecánico de confianza», sus gritos alertaron a un vigilante

Los hechos se dieron el pasado 24 de marzo en la comunidad Resistencia Indígena 8 de Marzo, en la parroquia San Isidro. Presuntamente, Nava y González, que estaban bajo los efectos del alcohol, comenzaron a discutir a la salida de un velorio.

Con el paso de los minutos, la discusión «se tornó acalorada» y Nava habría desenfundado una escopeta. Luego abrió fuego contra el octogenario, quien murió en la escena por la gravedad de sus heridas.

Hasta el momento, no hay mayor información sobre la causa de la discusión o cómo escaló hasta tal punto. Tampoco hay detalles sobre la relación previa entre ambos.

CAPTURA DE NAVA

Detectives de la Delegación Municipal Maracaibo se encargaron de las investigaciones del caso. Una vez recopilaron evidencias en la escena del crimen, levantaron el cadáver de González y lo trasladaron a la morgue de la capital zuliana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HORROR EN YARACUY: UN FUERTE OLOR REVELÓ EL SINIESTRO CASO DE UNA MUJER Y SU BEBÉ RECIÉN NACIDA

Las autoridades determinaron «de manera técnica – científica» que Nava era el «autor material» del brutal homicidio. En tal sentido, el sujeto fue trasladado a los calabozos de la ciudad y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Semana Santa 2026: 1,7 millones de personas se han movilizado en 4 días, dice el Ministerio de Transporte
Venezuela
El voto por correo quedó limitado por orden ejecutiva de Trump: se creará una «lista nacional de votantes»
EEUU
Trump habló sobre las fotos virales del esposo de su exsecretaria de Seguridad Nacional vestido de mujer
EEUU