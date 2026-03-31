HORROR EN YARACUY: Un fuerte olor reveló el siniestro caso de una mujer y su bebé recién nacida

Los habitantes de la localidad de Cocorote, en el estado Yaracuy, están conmocionados por el caso de una mujer de 37 años que, presuntamente, dio a luz y enterró a su bebé en el patio de su casa.

Los hechos se dieron en el sector Leonor Bernabó, de acuerdo al medio regional Yaracuy al Día. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre un olor putrefacto que emanaba desde la vivienda de la mujer.

Funcionarios de la Policía de Yaracuy se desplazaron hasta la residencia y pusieron en marcha las investigaciones. Rápidamente, se dieron cuenta de que el aroma era más intenso en el patio de la vivienda.

Tras unas breves pesquisas, los agentes localizaron el cadáver de una bebé. Poco después, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron hasta el lugar.

¿QUÉ PASÓ CON LA BEBÉ?

Una comisión de la Delegación San Felipe del Cicpc levantó el cadáver de la bebé y detuvo a la mujer. El análisis preliminar arrojó que el cuerpo tenía casi una semana bajo tierra, aunque se espera el estudio forense.

Hasta el momento, se desconoce la forma en la que la mujer causó la muerte de su bebé, aunque los detectives presumen que la enterró luego de dar a luz. Es decir, la recién nacida habría sido sepultada con vida.

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El cuerpo de la bebé fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) Yaracuy. Mientras tanto, las autoridades buscan determinar si la mujer recibió ayuda de alguien y el móvil de los hechos.

El caso se encuentra en manos del Cicpc, Ministerio Público y especialistas del Senamecf. La mujer, por su parte, recibió atención médica porque no fue a un hospital tras el parto y, según reportes extraoficiales, tendría complicaciones de salud.