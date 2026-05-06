Para robarle la pensión: Abuelito fue brutalmente agredido en su propia casa en Carabobo

Los habitantes del municipio Naguanagua, en el estado Carabobo, están conmocionados por la brutal agresión que sufrió un señor de 67 años, llamado José Manuel Fuentes, en un robo.

Los hechos se dieron en la mañana de martes en el sector El Salto de Trincheras. De acuerdo al medio regional La Calle, Fuentes fue brutalmente atacado por dos conocidos que dejó pasar a su vivienda para compartir.

El hombre y la mujer llegaron a la residencia y, aprovechándose de la confianza de Fuentes, ingresaron sin mayor problema. Poco después, aprovecharon que el sexagenario se quedó dormido para cometer el crimen.

Fuentes relató que fue despertado violentamente por el golpe de una piedra en la cabeza. Aunque quedó inconsciente unos segundos por la brutalidad del impacto, los agresores lo amordazaron y lo comenzaron a amenazar.

Luego de intentar estrangular a Fuentes y registrar toda la vivienda, los sujetos huyeron de a vivienda con un celular y el dinero en efectivo de la pensión del señor. La víctima quedó gravemente herida en su hogar.

HALLAZGO DE FUENTES

El señor fue encontrado en la mañana de este miércoles cuando una sobrina fue a visitarlo y, tras no recibir respuesta, ingresó a la vivienda. Tras ver que Fuentes estaba gravemente herido y que la casa estaba desordenada, alertó a las autoridades.

Un agente de la Policía Municipal de Naguanagua se desplazó a la escena y le brindó primeros auxilios a Fuentes. Luego el señor fue trasladado a un centro asistencial, en donde permanece hospitalizado.

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Fuentes se encuentra bajo pronóstico reservado, al presentar fractura de cráneo y mandíbula. Las autoridades, mientras tanto, pusieron en marcha las investigaciones e intentan localizar a los agresores.