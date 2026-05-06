EN VIDEO: Gatico salvó a una familia de un fuerte incendio en su apartamento en Guatire, pero no logró sobrevivir

Un gatico se convirtió en héroe al salvar a toda su familia durante un incendio ocurrido en horas de la noche en un apartamento en Guatire, pero lamentablemente no logró salir a tiempo y perdió la vida.

Según dieron a conocer los funcionarios que ingresaron al lugar, al notar el fuego el gatico se dirigió a la puerta del cuarto y empezó a rasguñarla hasta que despertó a su familia.

Cuando las personas salieron y vieron el fuego por todo el apartamento, lograron escapar rápidamente. No obstante, no pudieron llevarse al gatico, quien murió en el sitio.

#6Mayo | Un gatico se convirtió en héroe al salvar a toda su familia durante un incendio ocurrido en horas de la noche en un apartamento en Guatire, pero lamentablemente no logró salir a tiempo y perdió la vida. Video: @razielrod_ pic.twitter.com/Kz9Nf8TKqZ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 6, 2026

Los hechos ocurrieron específicamente en La Casona. Según se puede ver en el video, debido a las fuertes llamas hubo casi pérdida total en los objetos del apartamento. De igual forma, el circuito eléctrico resultó afectado.

«Este apartamento se incendió porque ese ventilador se quedó pegado. Estaba secando la ropa y miren», precisó Raziel Rodríguez, alcalde del municipio Zamora.

De igual forma, hizo un llamado a las autoridades correspondiente y a quienes quieran ayudar para hacer una limpieza en el apartamento y sustituir todo el sistema eléctrico.