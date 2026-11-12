PÁNICO EN CARACAS: Desalmado merodeaba edificios para abordar a adultos mayores, sometió a una mujer y amenazó con quitarle la vida

Las autoridades policiales anunciaron este jueves la captura de un sujeto, identificado como Brainer Wilen Tovar Morales, quien, presuntamente, secuestró y robó a una señora de 81 años en la urbanización Macaracuay, en Caracas.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la captura de Tovar. Precisó que los hechos se dieron en una vivienda ubicada en la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

De acuerdo a las investigaciones, Tovar vigilaba residencias para identificar a personas de tercera edad que vivieran solas. El día del delito, ingresó a la casa de la víctima y desenfundó un arma blanca.

Tovar habría sometido y amordazado a la octogenaria. Mientras estaba en la casa, llamó a la hija de la víctima y le exigió una transferencia de 7.000 dólares «como condición para no atentar contra la integridad física de su madre».

CAPTURA DE TOVAR

Una vez recibió la transferencia y verificó el pago, desató a la octogenaria y huyó de la escena del crimen. Poco después, detectives de la División de Investigaciones de Robo del Cicpc pusieron en marcha las averiguaciones.

Los funcionarios lograron dar con el paradero de Tovar. «Las investigaciones de campo, análisis telefónicos y la rastreabilidad de las cuentas receptoras permitieron la pronta identificación del implicado», indica el reporte policial.

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Detectives del Cicpc capturaron a Tovar en el sector Unión de Petare. El sospechoso quedó en manos del Ministerio Público, el cual se hará cargo de los procedimientos correspondientes.