Pánico en Bolívar: Al menos tres heridos por ataque de pirañas en una laguna, hay dos mutilados

Momentos de terror se vivieron en una laguna del municipio de El Callao, en el estado Bolívar, cuando un ataque de pirañas dejó a varias personas heridas durante las celebraciones de Carnavales el martes.

Los hechos se dieron en una laguna conocida como Pozo Azul, en el sector minero de Parque Agrario. La Región Estratégica de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Redan) Guayana precisó que, al menos, tres personas resultaron heridas.

El reporte oficial indica que tres personas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Juan Germán Roscio de El Callao. Todos los afectados evidenciaban mordeduras de pirañas, conocidos como peces caribes.

Tras recibir una alerta ciudadana, comisiones de Protección Civil se desplazaron hasta este laguna ubicada en la Troncal 10. Los funcionarios hicieron una revisión de la zona para verificar la presencia de pirañas.

«El objetivo de la comisión fue evaluar el nivel de amenaza en el sector para tomar las medidas preventivas necesarias y evitar nuevos ataques durante el asueto», relató Protección Civil en su cuenta de Instagram.

EL ATAQUE DE LAS PIRAÑAS

Por otra parte, Televen brindó otros detalles extraoficiales sobre el ataque de pirañas. Según esta versión, se trataba de un grupo de bañistas que nadaban en este lago de salobre, una mezcla entre agua dulce y salada.

Sin percatarse previamente de algún problema en el agua, los afectados comenzaron a sentir que algo los mordía. En cuestión de segundos, empezaron a ver sangre en el agua.

Tras salir del agua, se percataron de que tenían lesiones en varias partes de sus cuerpos. Dos de los afectados presentaron amputaciones. No hay mayores detalles sobre el estado de salud de los heridos.