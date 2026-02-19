Sucesos

La dramática historia que inventó una mujer sobre la moto de su exnovio y terminó presa en Cumaná

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Archivo

Las autoridades policiales anunciaron este jueves la captura de una mujer de 30 años, identificada como María José Marcano González, por la presunta simulación del robo de una moto en la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó sobre la captura de Marcano. Precisó que la mujer le pidió a su expareja su moto «para realizar unas compras».

«Sin embargo, a los pocos minutos retornó caminando y manifestó que dos hombres la habían despojado de dicho vehículo, formulando la denuncia del hecho», detalló el comisario en su cuenta de Instagram.

La Coordinación de Investigaciones Contra Robo y Hurto de Vehículos de la Delegación Municipal Cumaná del Cicpc puso en marcha las pesquisas. En ese sentido, verificaron cámaras de seguridad e interrogaron a Marcano.

CAPTURA DE MARCANO

Los investigadores dudaron de la versión suministrada por Marcano y «se pudo determinar que tal hecho no ocurrió». Presuntamente, la mujer incurrió en la «simulación de hecho punible» para apoderarse de la moto.

«Esta planificó el hecho con un conocido, aún por detener, entregárselo para simular el robo y comercializarlo, para obtener un lucro en perjuicio de la víctima», explicó el reporte policial.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

Los agentes lograron recuperar la motocicleta, confirmando su teoría. Marcano, por su parte, resultó detenida y el caso quedó a la orden del Ministerio Público de Sucre.

