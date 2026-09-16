Padres se embriagaron y no se percataron que su bebé ingirió gasoil, ahora está hospitalizado

Los habitantes de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, están conmocionados por el caso de un niño de apenas un año que se intoxicó por beber gasoil. Sus padres fueron detenidos por las autoridades locales.

El Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) informó en redes sociales sobre el caso. Todo salió a la luz cuando el niño ingresó al Hospital Universitario de Maracaibo con un grave estado de salud.

Los médicos determinaron que el niño presentaba «neumonitis química tras la ingesta del combustible». En tal sentido, fue remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por la gravedad de su estado.

Tras ser notificados del caso, funcionarios policiales se desplazaron hasta el centro de salud. Luego interrogaron a los padres del niño, Talia Chiquinquirá Molero Castillo, de 30 años, y Manuel Lisandro González González, de 34.

¿QUÉ PASÓ CON EL NIÑO?

En el marco de los interrogatorios, los funcionarios descubrieron que los padres estaban alcoholizados cuando ocurrió el siniestro. Por tanto, «admitieron haber ingerido alcohol desde la noche anterior hasta altas horas de la madrugada» en el sector Paraíso, en la parroquia Chiquinquirá.

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Las autoridades detuvieron a ambos padres por el «evidente descuido en las responsabilidades de crianza y la lesión sufrida por el niño». Los sospechosos quedaron a la orden de la Fiscalía 35 del Ministerio Público.

El Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente también tuvo conocimiento del caso. Una vez evaluaron lo ocurrido con el niño, ordenó la entrega de sus dos hermanos, de dos y siete años, a una tía paterna.