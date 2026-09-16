Sucesos

La descomunal venganza de un hombre que descargó su ira a un septuagenario por lo que le habría hecho a su hijo en Anzoátegui

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
El director del Cicpc, Douglas Rico, informó que el sujeto bajo engañó la citó a un balneario / Referencial

Las autoridades policiales anunciaron la captura de un sujeto de 33 años, identificado como Ramón Eduardo García Rodríguez, por asesinar a un septuagenario en la localidad de Caurimare, municipio San José de Guanipa, estado Anzoátegui.

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Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de García. Precisó que la víctima fue identificada como Luis Ramón García, 78 años.

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De acuerdo a las investigaciones, García sospechaba que Luis Ramón «intentó abusar de su hija» hace varios meses. Se desconoce la relación entre los dos hombres o si, al tener el mismo apellido, son parte de la misma familia.

En circunstancias en las que son poco claras, García confrontó al septuagenario y se desató una severa discusión entre ellos. Con el paso de los minutos, la situación siguió escalando hasta que se dio la agresión mortal.

GARCÍA SE DESHIZO DEL CUERPO

García logró someter a la víctima y lo golpeó en repetidas ocasiones con una cabilla modificada. Producto de la agresión, provocó diversas heridas punzo penetrantes que terminaron causando la muerte de Luis Ramón.

Las autoridades determinaron que García metió el cuerpo de la víctima en distintas bolsas y luego sepultó los restos dentro de la misma habitación. No hay detalles sobre cómo se dio el hallazgo del cadáver.

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Detectives de la Delegación Municipal El Tigre se encargaron de las pesquisas del caso y capturaron a García poco después del crimen. El sospechoso quedó a la orden del Ministerio Público.

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