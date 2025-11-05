Otro derrumbe en una mina en Bolívar, hubo un muerto y dos heridos

Un minero perdió la vida y otros dos resultaron heridos luego de que se registrara un derrumbe en un pozo artesanal ubicado en la zona Sur del estado Bolívar.

La tragedia ocurrió en horas del mediodía del martes, en el sector Caratal, específicamente en la zona industrial conocida como «4 esquinas» del municipio El Callao.

Tras el derrumbe los tres mineros quedaron bajo tierra a siete metros de profundidad, según reportaron medios locales.

Al notificarse la emergencia arribaron al lugar los equipos de rescate, formados por representantes de Control de Emergencia de Minerven, Resguardo Nacional Minero, la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional y Policía del Estado Bolívar, quienes desplegaron labores inmediatas para rescatar a los mineros.

Los cuerpos de rescate intentaron suministrar oxígeno a los mineros mientras trataban de sacarlos de la profundidad de la tierra.

Finalmente, los rescatistas lograron extraer con vida a dos, quienes presentan politraumatismos y los trasladaron al hospital Tipo I Juan Germán Roscio en Guasipati.

Entre las víctimas se encuentra Galarcio Montilla Yerluis Angelo de 32 años y Montilla Hernández Ronger Yilso de 30 años, mientras que el nombre del tercer minero aún se mantiene bajo investigación.