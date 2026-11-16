Otra tragedia en la Caracas-La Guaira: Hombre perdió la vida tras caer desde el primer viaducto

Un hombre murió durante la mañana de este lunes luego de caer desde el primer viaducto de la autopista Caracas – La Guaira.

«​Efectivos paramédicos de los Ángeles de la Autopista, en conjunto con funcionarios de los Bomberos del Distrito Capital, se encuentran en el sitio realizando las maniobras para el rescate y extracción del cuerpo», informó el reportero Román Camacho en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

«Este incidente se suma a la estadística que alcanza al menos cuatro muertes registradas bajo circunstancias similares», añadió.

Los Bomberos de Caracas indicaron que el cuerpo se encontraba específicamente en el kilómetro 3 de la autopista.

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«Al arribar al sitio de difícil acceso, los efectivos bomberiles realizaron el abordaje y la evaluación céfalo-caudal a un hombre adulto, quien presentaba múltiples lesiones traumáticas producto del impacto, constatando lamentablemente la ausencia de signos vitales», precisaron.

En esta línea, aseguraron el perímetro para realizar el resguardo y la entrega formal a las autoridades competentes encargadas de las experticias de ley.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona involucrada.