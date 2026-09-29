Operativo policial en Falcón: Seis antisociales abatidos durante un enfrentamiento, jefe del Cicpc resultó herido

Organismos de seguridad abatieron a seis antisociales durante un enfrentamiento armado registrado en la población de Casigua, municipio Mauroa del estado Falcón.

Durante el hecho también resultó herido el comisario general Darwin Echeverría, jefe de la delegación del CICPC en el estado Falcón, según informó el medio local Noti Falcón.

Entre los antisociales abatidos habría cinco hombres y una mujer.

Los informes preliminares señalaron que estos individuos presuntamente formaban parte de una organización delictiva proveniente de los Puertos de Altagracia, estado Zulia, que suelen desplazarse hacia Mauroa, el municipio más cercano.

Tras el enfrentamiento, los uniformados los trasladaron a un hospital de la zona donde ingresaron sin signos vitales.

Las heridas sufridas por el jefe del Cicpc, de 30 años, según fuentes extraoficiales ocurrieron en una mano y en un pie. En ese sentido, fue trasladado a un centro asistencial en el estado Zulia y está fuera de peligro.

Hasta ahora se desconocen la identidad de los seis muertos. Se espera que en las próximas horas el organismo se pronuncia para dar un balance oficial con respecto a lo sucedido.