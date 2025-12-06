Sucesos

Ocumare del Tuy: Maestra de primaria fue detenida por lo que le hizo a un niño en pleno salón de clase

Una profesora con 17 años de experiencia, identificada como Norieles Villegas, resultó detenida esta semana por, presuntamente, maltratar a un estudiante en un colegio de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda.

Los hechos se dieron en la escuela estatal Ana María de Delgado, ubicada en el sector La Acequia. De acuerdo al medio El Aragüeño, Villegas le habría jalado la oreja a un alumno de siete años.

La representante del alumno presentó una denuncia ante las autoridades locales. Apenas tuvieron conocimiento del caso, funcionarios de la Policía de Miranda detuvieron a Villegas en la mañana del miércoles.

La profesora fue trasladada en una patrulla policial hasta la sede del organismo de seguridad en el casco central de Ocumare. Villegas se mantuvo retenida desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

LIBERARON A VILLEGAS

Luego de pasar cuatro horas en la sede policial, llevaron nuevamente a Villegas hasta el centro educativo. La docente estuvo en una reunión que se extendió hasta la noche y luego regresó a su hogar.

Reportes extraoficiales indican que la detención de Villegas generó gran indignación entre los docentes, obreros y personal administrativo del colegio. Incluso, sus colegas fueron hasta la sede policial para exigir su liberación.

Mary Infante, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación de Miranda (SUNEP-Miranda), consideró que no se cumplieron los canales habituales internos del colegio.

