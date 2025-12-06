Joven era buscado desesperadamente en Valencia desde hace semanas, así lo encontraron en Caracas

Las autoridades policiales encontraron este viernes en Caracas a un joven de 20 años, identificado como Jean David González Hernández, que desapareció hace casi un mes en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), precisó que González desapareció el 13 de noviembre. Luego su familia presentó una denuncia y las autoridades pusieron en marcha las averiguaciones.

Detectives de la División de Investigaciones de Víctimas Especiales del Cicpc investigaron el caso durante varias semanas. Finalmente, González fue localizado este viernes en la Plaza La Concordia, en la ciudad de Caracas.

¿QUÉ PASÓ CON GONZÁLEZ?

De acuerdo al reporte de la policía científica, los funcionarios localizaron González en situación de calle en la ciudad capital. Al verificar su identidad, descubrieron que estaba reportado como desaparecido en Valencia.

Las autoridades detallaron que González salió de Valencia, su ciudad natal, por «problemas personales». Aunque se desplazó hasta la ciudad capital, no hay detalles sobre sus actividades en las últimas semanas.

Los detectives del Cicpc resguardaron a González y «salvaguardaron su integridad» hasta que sus padres llegaron a Caracas. Mientras tanto, le hicieron exámenes físicos y médicos al joven, confirmado que estaba «estable de salud».

Hace pocos días circularon en redes sociales imágenes de González deambulando por Macuto y Catia La Mar, en el estado La Guaira. Aparentemente, el joven estaba «desorientado» mientras caminaba por la calle.