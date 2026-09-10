Nuevos detalles del caso que conmociona Portuguesa: Localizaron carro de funcionario asesinado

Las autoridades policiales localizaron el carro de Bismar Coromoto Páez Márquez, el coordinador de Turismo municipal que fue asesinado a principios de semana en Acarigua, municipio Páez, en el estado Portuguesa.

El cuerpo de Páez, de 43 años, fue localizado en un canal de desagüe, con las manos y pies atados, además de heridas causadas por arma blanca. Horas después del hallazgo, las autoridades localizaron su carro Residencias General Páez, cerca del barrio San Antonio de Acarigua.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron a la escena para inspeccionar el carro de color negro. En tal sentido, hicieron pruebas de luminol para localizar nueva evidencias dentro del vehículo.

El carro de Páez es un elemento crucial para esclarecer el caso. Antes de desaparecer, el funcionario dijo a sus familiares que se iba a encontrar con un sujeto interesado en la compra del mencionado vehículo.

CAUSA DE MUERTE DE PÁEZ

Por otra parte, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) concluyó los análisis y la autopsia del cuerpo de Páez. Así pues, se conocieron nuevos detalles sobre las circunstancias en las que fue asesinado.

El cuerpo presentaba claros signos de tortura, incluyendo fracturas en ambas manos y heridas punzocortantes en las extremidades y la cabeza. A pesar de todo esto, la causa de muerte fue asfixia por sofocamiento.

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Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis del caso e intentan identificar al presunto comprador del vehículo, a la vez que se buscan esclarecer las últimas horas de vida de Páez.