Investigan extraña muerte de dos jóvenes hallados dentro de un hotel en Lara

La zona oeste de Barquisimeto, en el estado Lara, es escenario de un extraño caso que conmocionada a la comunidad: una pareja de jóvenes fue encontrada sin vida en una habitación de hotel

Los hechos se dieron en el Hotel París, en la avenida Florencio Jiménez, en la vía que conduce hacia Quíbor. Los jóvenes fueron identificados como José Gregorio Cordero García, de 27 años, y Natacha Minerva Ortiz Díaz, de 23 años.

Ambos cuerpos fueron localizados en el interior de la habitación 63 del hotel. Apenas tuvieron conocimiento de la situación, los encargados del lugar informaron a las autoridades para que atendieran el caso, según medios regionales.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron hasta el hotel. Según medios regionales, los cadáveres de los jóvenes fueron hallados uno junto a otro.

¿QUÉ PASÓ CON LOS JÓVENES?

Las autoridades levantaron los cuerpos de los jóvenes y pusieron en marcha las pesquisas en la habitación. En tal sentido, los detectives recolectaron material de interés para el esclarecer las circunstancias en las que perdieron la vida.

Hasta este miércoles, no hay mayores detalles sobre la causa de muerte de los jóvenes y se desconoce el estado en que los cuerpos fueron encontrados. Las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas y esperan el resultado de las autopsias.

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El medio local Noticias Barquisimeto intentó comunicarse con familiares de los jóvenes y el hotel, pero no obtuvo declaraciones. Los investigadores, mientras tanto, buscan determinar cómo fueron las últimas horas de vida de las víctimas y qué ocurrió en la habitación.