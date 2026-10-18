Nuevo caso de intoxicación masiva en Trujillo, afectados ocho trabajadores de un hospital

En el estado Trujillo se presentó un nuevo caso de intoxicación masiva y esa vez la emergencia ocurrió en el Hospital Rafael Rangel del municipio Boconó. Allí, ocho integrantes del personal de salud presentaron los síntomas.

Según el diario Los Andes, los hechos se produjeron en la noche del viernes 16 de octubre, poco después del ingreso de tres personas con la misma sintomatología procedentes de la población de Burbusay.

El reporte destaca que en esa localidad se han registrado casos de intoxicación desde el 15 de octubre, cuando ocurrió el primer evento en el liceo Padre Durán. Posteriormente en las viviendas de los estudiantes también hubo intoxicados, hasta contabilizar más de 20 personas afectadas en la zona.

Según testimonios del personal de salud, los síntomas reportados incluyeron náuseas, mareos, malestar general y dificultad respiratoria. Este hecho hizo que se activara el protocolo de emergencia para la atención médica.

Por otro lado, como medida preventiva, el personal y los familiares de los pacientes recomendaron a la población evitar acudir al recinto sanitario mientras concluyen las labores de control.

Luego, este sábado 17 de octubre se conoció que las 8 personas afectadas, dos médicos, dos camareras y cuatro enfermeros, se encontraban bajo observación médica. Todos recibieron oxígeno y están fuera de peligro.

A pesar de que se han presentado varios casos de este tipo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial, puesto todo está bajo investigaciones.

Solamente se habla de una hipótesis preliminar que señala la posible inhalación de un agente químico.

Lo último que se supo es que el centro hospitalario labora parcialmente y atiende emergencias, como medida de resguardo para la población y los usuarios.