Noche de tragos entre «amigos» terminó en sangriento doble homicidio en Bolívar

Las autoridades policiales lograron esclarecer el brutal doble homicidio de Aleidis Lisbet Muñoz (42) y José Alberto Ron Lozada (19), un crimen que conmocionó a los habitantes del municipio Caroní, en el estado Bolívar.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó sobre los avances del caso. Precisó que fueron detenidos Leobanis José Contreras Báez (42), apodado Parque Canaima, y Fernanda Gabriela Pulido Castro (22),

De acuerdo a las investigaciones, las víctimas y otras personas estaban consumiendo bebidas alcohólicas durante la noche en la avenida Angostura. El crimen ocurrió por una acalorada discusión porque «presuntamente Muñoz y Ron les habían hurtado un dinero».

Los victimarios, acompañados de otras cuatro personas, le propinaron una brutal golpiza a Muñoz y Ron. «Con un arma de fuego le efectuaron varios disparos que les causaron la muerte», concretando el crimen, acotó Rico.

ESCLARECIERON EL CRIMEN

Aunque el crimen ocurrió el pasado 12 de octubre, el Cicpc estuvo varias semanas investigando el caso. Finalmente, capturaron a dos de los sospechosos en la urbanización Moreno de Mendoza, carrera Páez de la parroquia Simón Bolívar.

Tras la detención de Contreras y Pulido, las autoridades ahora buscan dar con el paradero de las otras cuatro personas involucradas en el crimen. Hasta el momento, no hay detalles sobre sus identidades.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN CARACAS: ABERRADO ABUSÓ DE SU PROPIA HIJA, DIJO QUE FUE CULPA DEL ALCOHOL

El caso quedó a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, que continuará con las investigaciones del crimen.