En Caracas: Aberrado abusó de su propia hija, dijo que fue culpa del alcohol

Los habitantes del municipio Sucre del estado Miranda, en el este de Caracas, están indignados por el caso de un sujeto, llamado Yirbert José Pacheco, que abusó sexualmente de su propia hija de apenas siete años.

La Policía Municipal de Sucre confirmó en sus redes sociales la captura de Pacheco. Además, reveló detalles sobre este caso y el modus operandi que usó el sujeto, de 28 años, para cometer el abuso.

El caso salió a la luz cuando la madre de la víctima, expareja de Pacheco, presentó una denuncia ante la policía municipal. La mujer afirmó que el presunto abusador buscó a sus tres hijos para llevarlos a comer a un local comercial.

Cuando los niños regresaron a su casa, la madre se percató de que la pequeña tenía un «comportamiento inusual» y «dolores en sus partes íntimas». Poco después, personal médico confirmó que había sido abusada sexualmente con penetración.

EXCUSA DE PACHECO

Una vez la mujer presentó la denuncia, los organismos de seguridad pusieron en marcha un operativo para dar con su paradero. Pacheco resultó detenido poco después y, durante el interrogatorio, confesó el crimen.

Aunque el hombre reconoció que abusó de su propia hija, intentó eludir parte de la responsabilidad al alegar que estaba «bajo los efectos del alcohol». Se desconoce si estaba alcoholizado cuando cometió el crimen.

Pacheco fue trasladado a los calabozos policiales y el caso quedó a la orden del Ministerio Público. Mientras tanto, las autoridades municipales pidieron a los padres y representantes ser «extremadamente cautelosos» con sus hijos.