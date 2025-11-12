Sucesos

En Caracas: Aberrado abusó de su propia hija, dijo que fue culpa del alcohol

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Los habitantes del municipio Sucre del estado Miranda, en el este de Caracas, están indignados por el caso de un sujeto, llamado Yirbert José Pacheco, que abusó sexualmente de su propia hija de apenas siete años.

Contents

La Policía Municipal de Sucre confirmó en sus redes sociales la captura de Pacheco. Además, reveló detalles sobre este caso y el modus operandi que usó el sujeto, de 28 años, para cometer el abuso.

Leer Más

Horror en Zulia: Presunto sicario abrió fuego contra un hombre frente a su hijo
Revelan los macabros detalles del homicidio en Ciudad Caribia, detuvieron al responsable
Tragedia en Maracaibo: Dos adolescentes se bañaban en las orillas del lago y murieron ahogados, así encontraron sus cuerpos

El caso salió a la luz cuando la madre de la víctima, expareja de Pacheco, presentó una denuncia ante la policía municipal. La mujer afirmó que el presunto abusador buscó a sus tres hijos para llevarlos a comer a un local comercial.

Cuando los niños regresaron a su casa, la madre se percató de que la pequeña tenía un «comportamiento inusual» y «dolores en sus partes íntimas». Poco después, personal médico confirmó que había sido abusada sexualmente con penetración.

EXCUSA DE PACHECO

Una vez la mujer presentó la denuncia, los organismos de seguridad pusieron en marcha un operativo para dar con su paradero. Pacheco resultó detenido poco después y, durante el interrogatorio, confesó el crimen.

Aunque el hombre reconoció que abusó de su propia hija, intentó eludir parte de la responsabilidad al alegar que estaba «bajo los efectos del alcohol». Se desconoce si estaba alcoholizado cuando cometió el crimen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN FOTOS: FILTRARON NUEVOS DETALLES DEL ASESINATO WIKELMAN RAMÍREZ, EXLANZADOR DE MAGALLANES


Pacheco fue trasladado a los calabozos policiales y el caso quedó a la orden del Ministerio Público. Mientras tanto, las autoridades municipales pidieron a los padres y representantes ser «extremadamente cautelosos» con sus hijos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El impactante caso de Dave: Tiene una nueva «cara» gracias a la impresión 3D
Tendencias
El mantenimiento constante de las motos es un aspecto indispensable para garantizar la seguridad de los conductores y de quienes comparten las vías, así lo aseguró José Almeida, presidente de Bikers Mérida.  
Las claves para reducir la preocupante cifra de accidentes en moto en Venezuela
Venezuela
Alerta sanitaria: Botulismo infantil provoca hospitalización de 15 bebés por el consumo de esta leche en polvo
EEUU