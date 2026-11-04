Noche de terror en Barlovento: Revelan qué ocurrió en el tiroteo que dejó un fallecido y varios heridos

Un tiroteo generó momentos de tensión en la noche del domingo en Barlovento, estado Miranda. Reportes extraoficiales indican que Luis Manuel Torres, alias El Manuel, falleció en la balacera y varias personas resultaron heridas.

Los hechos se dieron cerca de las 11 de la noche en el puente de la localidad de Capaya, en el municipio Acevedo. De acuerdo al reportero de sucesos Joan Camargo, Torres era integrante de la banda de El Coyombo, un grupo delictivo de la zona.

Varios miembros de la banda y otras personas disfrutaban de un sound car en el puente donde ocurrió el tiroteo. Funcionarios policiales, quien estaban de civil en la fiesta, se percataron de la presencia de Torres e intentaron capturarlo.

Reportes extraoficiales indican que Torres desenfundó un arma y abrió fuego contra los agentes. El sospechoso resultó herido durante el tiroteo y falleció en el lugar.

HERIDOS EN EL TIROTEO

Una vez Torres abrió fuego, otros integrantes de la banda liderada por Francisco Javier Torres Jaes, conocido como El Coyombo, dispararon a los presentes. Al menos siete personas resultaron heridas en el tiroteo.

Dos de los funcionarios también sufrieron heridas de bala y fueron trasladados a un hospital de Caracas. Hasta el momento, no hay mayor información sobre el estado de salud de los lesionados en la balacera.

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Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) pusieron en marcha las pesquisas del caso. Están enfocados en ubicar a las responsables del tiroteo y esclarecer los hechos.