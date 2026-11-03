ANZOÁTEGUI: Hombre en estado de ebriedad atacó a un conejo y horrorizó a todos por lo que hizo

Las autoridades policiales capturaron a un sujeto de 58 años, identificado como José Gregorio Marín Rodríguez, por matar a la mascota de una vecina en la localidad de El Tigre, municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui.

Los hechos se dieron en la madrugada del lunes, 2 de noviembre, en el sector El Mangal, parroquia Edmundo Barrios. Funcionarios de a policía municipal llegaron al lugar tras recibir una alerta sobre una situación irregular en la calle Prolongación.

Una vez llegaron a la escena, vecinos alertaron que Marín habría atacado con un machete al conejo de una vecina. Además, alertaron que el sujeto, supuestamente, se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el crimen.

De acuerdo al medio local El Tubazo, Marín golpeó al conejo con el machete, causándole el desprendimiento de los maxilares superior e inferior. La mascota quedó agonizando en el suelo hasta que falleció.

CAPTURA DE MARÍN

Las autoridades aseguraron que Marín tomó una actitud hostil durante el procedimiento. En tal sentido, habría agredido verbalmente a los funcionarios, quienes tuvieron que aplicar distintas técnicas para contenerlo.

Marín fue detenido en el lugar y trasladado a los calabozos del Centro de Coordinación Policial. Los agentes incautaron como evidencia el arma blanca empleada en el crimen.

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El caso quedó en manos Fiscalía Vigésima Primera con competencia plena en materia de delitos ambientales del Ministerio Público. Marín es acusado de los presuntos delitos de maltrato animal y ultraje a funcionario público.