Niña murió tras ser atacada por una serpiente mientras jugaba en Carabobo

Una niña de apenas seis años, llamada Jimena, murió el martes tras sufrir una mordedura de una serpiente venenosa en las inmediaciones de su hogar en el municipio Montalbán, en el estado Carabobo.

Los hechos se dieron en la localidad de Aguirre. De acuerdo a medios regionales, Jimena estaba jugando cuando fue sorprendida por una serpiente mariposa (Bothrops venezuelensis), que la mordió en una de sus piernas.

Los familiares de la pequeña se percataron de lo ocurrido y la trasladaron de emergencia hasta el hospital de Bejuma. Jimena recibió los primeros auxilios en el centro de salud y suero antiofídico.

MUERTE DE JIMENA

A pesar de que la pequeña recibió el antídoto, luego fue trasladada a la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) de Valencia. En las próximas horas, el estado de salud de Jimena comenzó a empeorar.

Jimena fue intervenida y monitoreada constantemente por el personal médico, pero su estado siguió empeorando por la toxicidad del veneno. Finalmente, perdió la vida en horas de la tarde del martes, 24 de febrero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DESARTICULAN BANDA QUE ENTRÓ A ROBAR A UNA EMPRESA EN ALTAMIRA, SE HICIERON PASAR POR TRABAJADORES DEL SENIAT

Antes de su muerte, los familiares de Jimena pusieron en marcha una campaña para recaudar fondos y medicamentos para el tratamiento de la niña. No obstante, la pequeña no logró sobrevivir.

Jimena fue víctima de un ataque de serpiente mariposa, que habita en Venezuela y algunas zonas de Colombia. El reptil suele protagonizar ataques graves, puesto que su veneno es hemotóxico, que destruye glóbulos rojos, altera la coagulación sanguínea y daña tejidos.