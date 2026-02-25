Desarticulan banda que entró a robar a una empresa en Altamira, se hicieron pasar por trabajadores del Seniat

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desarticularon una banda criminal que entró a robar a una empresa ubicada en Altamira, al este de Caracas.

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó que el robo ocurrió en diciembre de 2025. Aunque tras un extenso trabajo lograron la aprehensión de los responsables que serían miembros de la banda «El Viejo Vladimir».

Entre los capturados figuraba como cómplice uno de los trabajadores de la empresa.

Rico indicó que los delincuentes ingresaron a la empresa portando uniformes alusivos al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

«Esto bajo el engaño de realizar una inspección. Sin embargo, una vez dentro, sometieron al personal bajo amenazas de muerte y se apoderaron del dinero, huyendo a bordo de dos motocicletas», señaló.

LOS DETENIDOS POR EL CICPC

Al ahondar las pesquisas se logró la captura de Vladimir Salvador Rivas Reveitte (64), líder de la banda y autor material del hecho. Caire Yanine Castillo Escobar (45), esposa y cómplice de Vladimir, quien se encargaba de ubicar la indumentaria del Seniat a los antisociales.

Además, Ernesto Luis Aceituno Ochoa (42), trabajador de la empresa, quien facilitaba la información y movimientos a Vladimir para la ejecución del hecho.

Rico apuntó que el cuarto involucrado fue identificado como Carlos Alejandro Esquibel Fermín (38), apodado Chacharro.

«Fue ubicado en el estado Zulia, cuando se disponía a huir a Colombia. Sin embargo, al verse acorralado por comisiones de la División de Investigaciones de Robo, desenfundó un arma de fuego e inició un intercambio de disparos. Allí resultó herido y llevado a un centro de salud, donde falleció», comentó.

El director del Cicpc resaltó que por este caso resta por detener a un hombre apodado Chinito.

Asimismo, explicó que como evidencias se recuperaron dos motos usadas como medio de comisión, un vehículo, celulares. Así como dos motos compradas con el dinero robado, más de 380 mil dólares en efectivo y, más de 290 mil bolívares en efectivo.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público.