Sucesos

EN PORTUGUESA: Detenido tras cometer fraudes por 400.000 dólares, así estafaba a sus víctimas

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
EN PORTUGUESA: Detenido tras cometer fraudes por 400.000 dólares, así estafaba a sus víctimas
Foto: Potuguesa Al Día

Las autoridades detuvieron en la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa, a un hombre acusado de cometer estafas por un monto de 400.000 dólares, luego de recibir varias denuncias en su contra.

Contents

La captura del sujeto estuvo a cargo de funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) de la mencionada entidad llanera.

Leer Más

Rescataron a bebé de 1 año secuestrada en Trujillo: tras intenso operativo capturaron a su madrastra
Rescataron a bebé de 1 año secuestrada en Trujillo: tras intenso operativo capturaron a su madrastra
Iba en un autobús a El Callao y perro antidrogas le descubrió marihuana en un inesperado escondite
Golpeó a su abuela con un martillo en la cabeza en El Valle porque se tomó una leche que tenía en la nevera

El detenido fue identificado como Ony Shamekian Baghdikian, quien habría sido denunciado ante los cuerpos policiales y usaba un ágil «modus operandi» en el que lograba convencer a las víctimas bajo engaño para cometer múltiples fraudes, de acuerdo a lo reseñado por el medio Portuguesa Al Día.

ASÍ ESTAFABA A SUS VÍCTIMAS

El hombre acostumbraba pedir préstamos por altas sumas de dinero que luego se rehusaba a pagar; además, decía adquirir divisas americanas con el dinero prestado, pero estas eran inexistentes.

También lo denunciaron por adquirir un vehículo automotor a plazos, el cual nunca terminó de cancelar.

Los uniformados recibieron una descripción de su vestimenta y tras su búsqueda terminaron aprehendiéndolo en la avenida Las Lágrimas de la ciudad de Acarigua, perteneciente al municipio Páez.

LEA TAMBIÉN: YOUSSEF BOUTROS, «EL ESTAFADOR SERIAL DE CARACAS» RECIBIÓ SEVERA CONDENA: ESTO DIJO EL MINISTERIO PÚBLICO

Según el reporte de Portuguesa Al Día, la comisión policial se dirigió al lugar luego de recibir una llamada telefónica de una de las víctimas.

Los uniformados lo abordaron y confirmaron su identidad, antes de proceder a realizar una inspección donde se incautó un teléfono celular, como evidencia. El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público para su posterior imputación.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Maduro advirtió que agresiones de EEUU han permitido perfeccionar "visión del sistema de defensa nacional"
Maduro advirtió que agresiones de EEUU han permitido perfeccionar «visión del sistema de defensa nacional»
Venezuela
Autoridades australianas identifican a padre e hijo como autores del atentado de Bondi
Mundo
El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con el 83,4 % de los votos escrutados.
José Antonio Kast gana por amplio margen las presidenciales de Chile
Mundo