EN PORTUGUESA: Detenido tras cometer fraudes por 400.000 dólares, así estafaba a sus víctimas

Las autoridades detuvieron en la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa, a un hombre acusado de cometer estafas por un monto de 400.000 dólares, luego de recibir varias denuncias en su contra.

La captura del sujeto estuvo a cargo de funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) de la mencionada entidad llanera.

El detenido fue identificado como Ony Shamekian Baghdikian, quien habría sido denunciado ante los cuerpos policiales y usaba un ágil «modus operandi» en el que lograba convencer a las víctimas bajo engaño para cometer múltiples fraudes, de acuerdo a lo reseñado por el medio Portuguesa Al Día.

ASÍ ESTAFABA A SUS VÍCTIMAS

El hombre acostumbraba pedir préstamos por altas sumas de dinero que luego se rehusaba a pagar; además, decía adquirir divisas americanas con el dinero prestado, pero estas eran inexistentes.

También lo denunciaron por adquirir un vehículo automotor a plazos, el cual nunca terminó de cancelar.

Los uniformados recibieron una descripción de su vestimenta y tras su búsqueda terminaron aprehendiéndolo en la avenida Las Lágrimas de la ciudad de Acarigua, perteneciente al municipio Páez.

Según el reporte de Portuguesa Al Día, la comisión policial se dirigió al lugar luego de recibir una llamada telefónica de una de las víctimas.

Los uniformados lo abordaron y confirmaron su identidad, antes de proceder a realizar una inspección donde se incautó un teléfono celular, como evidencia. El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público para su posterior imputación.