Intentó instalar una bombona de gas doméstico en su casa de Yaracuy y todo terminó en desgracia

Uno de los heridos en la explosión de una bombona de gas doméstico en Cocorote (Yaracuy) el pasado viernes, falleció la tarde de este miércoles en el Hospital Central Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe luego de batallar durante cinco días.

De acuerdo con lo reseñado por Yaracuy Al Día, se trata de Diego Parra, de 24 años.

En el mismo hecho también resultó herido Anthony Granda, de 33 años, tío del fallecido, quien permanece recluido en el principal centro de salud de la mencionada ciudad. Según se detalló, su estado de salud es más estable en comparación con el que presentaba su sobrino.

Ambos sufrieron quemaduras en más del 70 % del cuerpo y fueron atendidos desde el primer día en el área de Trauma Shock. En el caso de Parra, no fue posible trasladarlo hasta un centro de salud en Valencia, estado Carabobo, debido a la gravedad de su condición.

Mientras el joven permanecía hospitalizado, su familia organizó una rifa para recaudar fondos que ayudaran a cubrir los gastos médicos y pidió apoyo a la comunidad, sin perder la esperanza de que se produjera una mejoría. Esa esperanza se derrumbó este miércoles con su fallecimiento.

Parra deja un hijo. En tanto, amigos cercanos lo describieron como un joven emprendedor, trabajador y de buenos principios.

¿QUÉ OCURRIÓ?

De acuerdo con lo reseñado, Granda había llegado a su casa, ubicada en el sector Manizales, con una bombona de gas doméstico que le vendieron durante una jornada realizada en la comunidad. Al instalarla y encender la cocina, se produjo la explosión.

Parra y Granda se encontraban dentro de la vivienda al momento del estallido, mientras que la madre del fallecido acababa de salir de la casa junto a unos niños, por lo que no resultó afectada.

El estallido causó daños en la cocina, sala, el baño y otras áreas de la vivienda. Ese mismo día, funcionarios del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para supervisar la zona afectada.