Murió un abuelito tras lanzarse a los rieles del Metro de Caracas en la estación Plaza Venezuela

El Metro de Caracas confirmó que un hombre murió lanzarse a los rieles en la estación Plaza Venezuela.

A través de un mensaje publicado en sus redes, el Metro acotó que los hechos ocurrieron en horas de la mañana de este miércoles, 27 de agosto.

Además, apuntó que la víctima era un abuelito de 84 años de edad. «Se proyectó a los rieles del Metro», señaló el servicio de transporte.

«Se procedió con el protocolo para el levantamiento del cuerpo sin signos vitales y fue restituido el servicio en el sistema», indicó el Metro de Caracas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Compañía Anónima Metro de Caracas (@metrodecaracas_ve)

Este lamentable hecho generó diversos comentarios en redes.

«No creo, a esa edad el señor quizás se mareo y cayó. Era un abuelito», dijo @desiree_quintero.

«El estrés y la depresión es la enfermedad más mortal y silenciosa», comentó @marydvielma.

«A esa edad no creo que se trate de un suicidio», indicó @mon247139.

«Quizás por la edad se cayó», expresó @trebol623.