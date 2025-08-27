Venezolano intentó cometer un crimen contra una mujer al estilo ruleta rusa, huyó a EEUU y rompió en llanto tras ser detenido por ICE

Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron al venezolano Raúl Enrique Pargas Rodríguez, de 31 años.

Pargas era buscado por intento de feminicidio agravado por presuntamente llevar a cabo un violento ataque al estilo de la ruleta rusa contra una mujer.

«Este peligroso delincuente extranjero presuntamente golpeó, humilló y torturó a una joven en una retorcida versión de la ruleta rusa y luego huyó a Estados Unidos cuando su intento de asesinarla fracasó», dijo Joshua Johnson, director en funciones de la Oficina de Operaciones de Control y Deportación de ICE en Dallas.

Asimismo, acotó que el hombre fue capturado el 14 de agosto.

«Gracias a una pista de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, pudimos localizarlo y detenerlo de forma segura para que pueda ser repatriado a Venezuela y enfrentarse a la justicia por sus presuntos delitos», acotó Johnson.

Según la orden de arresto, Pargas supuestamente llamó a la mujer para que acudiera a su taller el 24 de febrero de 2021. Sin embargo, una vez allí el sujeto «se enfureció y la insultó, agredió y golpeó».

Luego, supuestamente sacó una pistola, la apuntó en la cabeza antes de quitar las balas y reemplazarlas. Poco después, la víctima logró escapar.

🇺🇸🇻🇪‼️ | ICE capturó en Texas a Raúl Enrique Pargas, buscado por intento de feminicidio tras un ataque tipo “ruleta rusa” contra una mujer en Venezuela. El criminal ilegal rompió en llanto al ser esposado y será repatriado para enfrentar la justicia. pic.twitter.com/fCBs01ptvL — UHN Plus (@UHN_Plus) August 27, 2025

FUE DETENIDO POR EL ICE

Pargas huyó de Venezuela tras el ataque y entró ilegalmente en Estados Unidos el 10 de agosto de 2022, cerca de Eagle Pass, Texas.

«Fue detenido ese mismo día por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Pero después puesto en libertad bajo fianza a la espera de la resolución de su proceso de inmigración», reseñó el ICE en una nota de prensa.

Aunque, el 28 de noviembre de 2023, el ICE se encontró con Pargas en la cárcel del condado de Dallas tras su detención por agresión. «Se ejerció la discreción fiscal como resultado de las prioridades de control de inmigración en ese momento. No fue puesto bajo custodia», acotó el organismo.

El 14 de agosto, el ICE recibió una remisión de investigación de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en la que se indicaba que Pargas residía ilegalmente en el norte de Texas y era buscado por intento de feminicidio agravado en Venezuela.

Ante esto, lo detuvieron y permanece bajo custodia a la espera de la resolución de su proceso migratorio.