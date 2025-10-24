Sucesos

Murió trabajador de conocida empresa de delivery tras chocar contra una pickup en la Fajardo

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
motorizado

Un motorizado  de una conocida empresa de delivery murió este viernes tras chocar contra una pickup en la autopista Francisco Fajardo.

El hecho ocurrió en horas de la mañana a la altura del distribuidor La California.

El reportero Román Camacho indicó que el motorizado chocó con la parte de atrás de una camioneta pickup que estaba en la vía. Vale mencionar que el pavimento estaba mojado tras las precipitaciones que se registraron en la ciudad capital este viernes.

Asimismo, acotó que el motorizado fue identificada como Luigi Gedler.

Al lugar acudieron funcionarios de tránsito, de la Policía Nacional Bolivariana y de los Paramédicos Ángeles de la Autopista.

MOTORIZADOS SON LOS QUE MÁS FALLECEN EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL PAÍS

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) informó que durante agosto al menos 300 accidentes de tránsito en todo el país, dejando un saldo de más de 130 muertos. Casi el 50% de las víctimas mortales fueron motorizados.

De acuerdo al informe del OSV, en el último mes murieron 139 personas, 104 hombres y 35 mujeres, por accidentes de tránsito. Incluyendo los 437 lesionados de distinta gravedad, 576 ciudadanos se vieron afectados en algún siniestro.

LEA TAMBIÉN: CONMOCIÓN EN TRUJILLO: ACRIBILLARON A ABUELITA EN SU CASA DURANTE INTENTO DE ROBO, DETUVIERON A DOS HOMBRES

«De las 139 personas fallecidas en el mes de agosto al menos 69 eran motorizados, lo cual representó el 50% de los casos recabados por el OSV», acotó el estudio. Así pues, este grupo se mantuvo como el más afectado por accidentes.

En el segundo lugar en el listado de víctimas mortales se ubicaron los conductores de los vehículos, representando el 14%. Luego se ubicaron peatones (atropellados o arrollados), con el 13% y ocupantes con 10%.

