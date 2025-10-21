Sucesos

Conmoción en Trujillo: Abuelita fue acribillada en su casa durante intento de robo, dos hombres fueron detenidos

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales capturaron este fin de semana a un sujeto, identificado como Glenyerber Rodolfo Castellanos Barreto, que estaría involucrado en el asesinato de una mujer de 70 años en Trujillo.

Contents

El crimen se remonta hasta el pasado 20 de julio en el sector Río Arriba. De acuerdo a las investigaciones, Castellanos y otro sujeto ingresaron a la vivienda de Carmen Mirella Villa y, al ser sorprendido por la septuagenaria, le dispararon en cuatro ocasiones.

Leer Más

Horror en Bolívar: Bebé dentro de incubadora era trasladada en ambulancia y todo terminó en tragedia
Horror en Bolívar: Bebé dentro de incubadora era trasladada en ambulancia y todo terminó en tragedia
Venezolano fue metido en una maleta y lanzado a un río en Bolivia, hubo una sorpresiva detención por este caso
FOTO: Vehículo cayó al vacío en la autopista Caracas-La Guaira la mañana de este 16Dic

Castellanos, de 21 años, y el otro antisocial huyeron a toda velocidad de la escena del crimen. Mientras tanto, los habitantes de Trujillo quedaron conmocionados por la muerte de la señora Carmen y exigieron justicia.

CAPTURA DE CASTELLANOS

A tres meses del crimen, Castellanos fue capturado en el estado Zulia por la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El sujeto estaba caminando por la avenida Bolívar, sector El Tropezón, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Valmore Rodríguez.

De acuerdo al reportero de sucesos, Román Camacho, Castellanos se dirigía a la frontera con Colombia para salir del país. Los funcionarios hicieron una revisión corporal y luego verificaron sus datos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAGEDIA EN MÉRIDA: UNA FAMILIA MURIÓ TRAS UNA FALLA EN SU CALENTADOR DE AGUA

La PNB se encargó de la captura de Castellanos. Foto: Archivo

El Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), donde se confirmó que estaba solicitado por el Juzgado Segundo de Control del estado Trujillo. Luego quedó a la orden de la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público.

En las primeras investigaciones por el crimen de la señora Carmen fue detenido el otro sospechoso, Elis Alfonso Azuaje Cegarra. No obstante, Castellanos se encontraba prófugo desde julio.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Sin acuerdo a la vista: el cierre del Gobierno de EEUU entró en una fase crítica por estos motivos
EEUU
Influencer murió tras dar a luz en su casa: «Sufrió una complicación extremadamente rara»
Caraota Show
Una intensa persecución policial en Los Ángeles, en California (EEUU) terminó en tragedia, cuando un sospechoso al volante de una camioneta presuntamente robada fue atropellado fatalmente en plena autopista tras saltar del vehículo en movimiento. 
VIDEO IMPACTANTE: Intentaba huir de la policía pero terminó arrollado en plena autopista de California
EEUU