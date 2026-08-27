Murió obrero mientras hacía mantenimiento a un pozo, perdió el conocimiento por inhalación de gases

Un obrero murió luego de perder el conocimiento por inhalación de gases tóxicos y caer en las profundidades de un pozo artesanal en Mauroa, estado Falcón.

La víctima respondía al nombre de Yohendry José Reyes Chirinos, de 35 años, quien se encontraba en plena jornada laborar al momento de lo sucedido.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:00 del mediodía de este miércoles, 26 de agosto, en la finca Miraflores, ubicada en el sector Kilómetro 2 de la parroquia Mene Mauroa.

La víctima realizaba trabajos de mantenimiento y excavación en el pozo en Mauroa, según el informe emitido por la Comisario Jefe, Magister Damarys Rodríguez, directora del centro de coordinación policial de la zona.

Los familiares de la víctima señalaron que inhaló una elevada concentración de gases nocivos, lo que le hizo perder el conocimiento y caer al fondo de la estructura.

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Falcón, el Cuerpo de Bomberos y la Guardia Nacional Bolivariana arribaron al sitio del suceso para asegurar la escena.

En este sentido, investigadores del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) recuperaron el cuerpo e iniciaron la investigación correspondiente.