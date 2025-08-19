Se hacía pasar por funcionaria del Saren y solicitaba grandes sumas de dinero para agilizar trámites

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que fue detenida una mujer que se hacía pasar por funcionaria del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) en el estado Zulia.

La implicada quedó identificada como Yelitza Medina y será imputada en las próximas horas por los delitos de «utilidad ilegal por actos de administración, forjamiento de documentos públicos y usurpación de funciones».

«La mujer se hacía pasar por funcionaria del Saren, solicitando grandes sumas de dinero con el fin de realizar y agilizar trámites ante este ente del Estado y así obtener un beneficio económico», dijo en sus redes.

Las fuerzas de seguridad capturaron a una mujer de 38 años, identificada como Alexandra Yulimar Bracamonte Castillo, por hurtar cientos de dólares en Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda.

Bracamonte se desempeñaba como trabajadora doméstica en una vivienda del sector El Cujial. El caso salió a la luz cuando su empleadora denunció ante las autoridades el hurto de 600 dólares que tenía en su casa.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) puso en marcha las pesquisas sobre el caso. Finalmente, los detectives descubrieron que la mujer habría tomado el dinero.

«Valiéndose de laborar en la vivienda de la denunciante, sustrajo 600 dólares en efectivo. Los cuales hizo goce y disfrute en perjuicio de la víctima», dijo el director del Cicpc, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

Detectives de la Delegación Municipal Santa Teresa capturaron a Bracamonte en el sector en el que ocurrió el hurto. Luego la trasladaron a los calabozos de la localidad para avanzar en los procedimientos correspondientes.

Bracamonte fue verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), revelando que tenía un registro policial por lesiones. La sospechosa quedó a la orden del Ministerio Público, que avanzará en las averiguaciones del caso.