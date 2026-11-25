Marien Rangel, víctima de la presunta agresión policial registrada el pasado domingo 22 de noviembre en Valencia, estado Carabobo, ofreció su versión de los hechos a través de un video difundido en redes sociales.

«Basta de difamarme para justificar esta agresión que tuve. Al llegar al SIPEC solo estábamos buscando resguardar nuestras vidas», expresó.

Rangel aseguró que ella y su pareja fueron perseguidos. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) efectuaron disparos en su contra, sin que estuvieran cometiendo ningún delito.

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NEGADA MEDIDA DE PROTECCIÓN

En la Fiscalía 30 de Carabobo, le informaron que su presunto agresor sería presentado ante los tribunales únicamente por el delito de lesiones.

Indicó que le negaron una medida de protección, bajo el argumento de que el agresor se encuentra aprehendido.

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Rangel exigió a las autoridades de Carabobo que se investigue a todos los funcionarios involucrados, se evalúen los daños físicos y psicológicos, se le otorgue una medida de protección inmediata y se atiendan las difamaciones en su contra. «Tengo lesiones tanto físicas como psicológicas por todo el horror que viví», concluyó.