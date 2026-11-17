Efectivos del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) detuvieron a una mujer tras ser denunciada por trato cruel y agresión física contra un adolescente de 15 años.

La detenida quedó identificada como Flor María Zambrano Añez de 33 años.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo policial, el padre del menor acudió junto a su hijo al comando del Servicio de Investigación Penal (Sipez) para formalizar la denuncia.

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Según el testimonio, el adolescente visitó la vivienda de la mujer para buscar una botella de agua. Al llegar al sitio se quitó sus sandalias para no ensuciar el piso, llevándose por equivocación las de ella al retirarse.

Al percatarse de la confusión minutos después, Zambrano se dirigió a un autolavado ubicado en la avenida principal de la vía a La Concepción. En el lugar, abordó al joven sin mediar palabras y lo golpeó en el rostro y en diversas partes del cuerpo.

LA DENUNCIA

Tras recibir la denuncia, una comisión del Cpbez se trasladó al sitio y logró capturar a la agresora.

El adolescente fue llevado al ambulatorio urbano II Simón Bolívar, donde el personal médico le diagnosticó contusiones en el rostro y los brazos.

La detenida fue puesta a la orden de la Fiscalía 35 del Ministerio Público con competencia en Protección del Niño, Niña y Adolescente.