Lo reportaron como desaparecido y dos días después lo hallaron en estado de descomposición, muerte de obrero de la alcaldía sacudió a El Tigre

El cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de José Rosario Zamora, de 49 años, fue localizado la mañana de este martes en el municipio Simón Rodríguez, al sur del estado Anzoátegui. La víctima se desempeñaba como obrero del área de Servicios Públicos de la Alcaldía de El Tigre.

A Zamora sus familiares lo reportaron como desaparecido desde la madrugada del pasado domingo, cuando lo vieron por última vez.

DETALLES DEL HALLAZGO

El hallazgo del cadáver se produjo en una zona boscosa conocida como «Los Terrenos», ubicada en las adyacencias de la casa comunal del sector Urbanística 2000, en El Tigre.

Vecinos de la comunidad alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor en los alrededores. Al sitio se presentaron comisiones policiales y detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las experticias correspondientes.

AUTOPSIA REVELÓ CAUSA DE MUERTE

Aunque en las primeras horas circularon fuertes rumores en las redes sociales que aseguraban que al cuerpo de Zamora lo habían descuartizado, las autoridades y fuentes forenses desmintieron categóricamente esta versión.

El informe de la necropsia de ley determinó las causas reales del deceso. El obrero presentó una herida punzocortante con arma blanca, en el hemitórax izquierdo (pecho) que le perforó el corazón y el pulmón, lo que le provocó un shock hipovolémico severo por hemorragia interna que lo llevó a la muerte.

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Se estimó que el fallecimiento ocurrió alrededor de las 48 horas antes del hallazgo, lo que coincide con el tiempo de su desaparición y explica el avanzado estado de descomposición.

Debido a las condiciones en las que se encontraba el cadáver, lo trasladaron de forma directa desde el lugar del suceso hasta el cementerio municipal de la localidad.

CICPC INVESTIGA EL MÓVIL DEL SUCESO

Los cuerpos de seguridad manejan de forma preliminar la hipótesis de una riña como principal detonante del crimen, aunque no se descartan otras líneas de investigación a medida que avancen los interrogatorios a familiares y allegados de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades continúan desplegadas en la zona para identificar y capturar a los responsables de este homicidio que ha conmocionado a la comunidad de El Tigre.