Sucesos

Motorizado murió tras chocar contra una vaca en plena calle de Cabimas

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Vaca

Un hombre perdió la vida luego de colisionar su moto contra una vaca la noche de este sábado en la avenida Intercomunal de Cabimas, a la altura del sector El Suiche, en el estado Zulia.

La víctima respondía al nombre de Gabriel Vergara. Cuando organismos de emergencia arribaron al lugar, lo encontraron con vida por lo que lo trasladaron, en estado de gravedad a un centro asistencial. No obstante, murió pocas horas después.

Leer Más

Tigre
Murió empleado de un zoológico en Rumania: Olvidó cerrar la jaula del tigre y lo mató mientras limpiaba
EN LARA: Con un chopo de fabricación propia mantenía en zozobra a los habitantes de su comunidad
Investigarán a mujer por la crueldad que le hizo a sus hijos

Según medios locales, el choque ocurrió con gran violencia y la vaca involucrada también murió en el sitio. En un video divulgado en redes sociales se puede ver al animal tendido en el medio de la vía, aparentemente sin signos vitales.

LEA TAMBIÉN: LE QUITÓ LA VIDA A SU PAREJA A PUNTA DE BATAZOS MIENTRAS SUS TRES HIJOS ESTABAN EN OTRA HABITACIÓN

Habitantes de Punta Gorda y de las zonas cercanas denunciaron el peligro que implica para ellos manejar a altas horas de la noche debido a la falta de iluminación y la presencia constante de animales sueltos cerca de la vía.

«Por qué no dicen que no hay alumbrado público y que los dueños de los animales los encierren. Deberían es multar al dueño del animal», comentó una usuaria en redes sociales.

«Ayer también había como 4 vacas en la carretera y cruzan la calle a cada rato. Un peligro y seguro que tienen sus dueños», añadió otro.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿Renunciará a su corona en el Miss Universo? Esto dijo Fátima Bosch a sus críticos tras su arribo a Nueva York
Caraota Show
Alemania insta a evitar un agravamiento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela
Mundo
Argentina exige acciones «inmediatas» de la CPI y Venezuela la acusa de «falso defensor» de derechos humanos
Mundo