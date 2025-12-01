Motorizado murió tras chocar contra una vaca en plena calle de Cabimas

Un hombre perdió la vida luego de colisionar su moto contra una vaca la noche de este sábado en la avenida Intercomunal de Cabimas, a la altura del sector El Suiche, en el estado Zulia.

La víctima respondía al nombre de Gabriel Vergara. Cuando organismos de emergencia arribaron al lugar, lo encontraron con vida por lo que lo trasladaron, en estado de gravedad a un centro asistencial. No obstante, murió pocas horas después.

Según medios locales, el choque ocurrió con gran violencia y la vaca involucrada también murió en el sitio. En un video divulgado en redes sociales se puede ver al animal tendido en el medio de la vía, aparentemente sin signos vitales.

Habitantes de Punta Gorda y de las zonas cercanas denunciaron el peligro que implica para ellos manejar a altas horas de la noche debido a la falta de iluminación y la presencia constante de animales sueltos cerca de la vía.

«Por qué no dicen que no hay alumbrado público y que los dueños de los animales los encierren. Deberían es multar al dueño del animal», comentó una usuaria en redes sociales.

«Ayer también había como 4 vacas en la carretera y cruzan la calle a cada rato. Un peligro y seguro que tienen sus dueños», añadió otro.