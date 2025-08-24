MIRANDA: Tomó un bate para defender a su madre de las agresiones de su padrastro y el desenlace fue fatal

Un joven identificado como Orlando José Escalona Abarrán acabó con la vida de su padrastro a batazos, de nombre, Yosmeded Yamil Meza Fernández, de 53 años de edad, luego de que tomara el objeto deportivo para defender a su madre de las agresiones del hoy occiso, en un hecho que ocurrió en una vivienda del sector Los Farías del municipio Urdaneta, en Miranda.

Meza murió el 18 de agosto después de que lo trasladaran al hospital general de los Valles del Tuy. Asimismo, se conoció que el desencuentro ocurrió el domingo 17.

De acuerdo con la descripción de los hechos, todo sucedió cuando el padrastro del victimario atacaba a Mayeisa Josefina Albarrán Vegas, su pareja. En ese entonces, Orlando José Escalona Abarrán, salió en defensa de su madre, por lo que tomó un bate de béisbol y atacó a Meza Fernández.

Tras recibir varios batazos, al hombre lo trasladaron primero al hospital Dr. Osío de Cúa y luego al centro de salud de Ocumare del Tuy. Fue allí donde falleció tras presentar traumatismos craneoencefálico severo, de tórax y abdominal.

LA VERSIÓN DE ORLANDO JOSÉ ESCALONA ABARRÁN

De acuerdo con Nutituy, Geraldín Karina Meza Díaz, hija del fallecido, narró a la policía que el responsable de golpear a su padre fue su hermanastro. Luego de la acusación, este quedó detenido.

El muchacho se defendió al afirmar que sostuvo una discusión con su padrastro. Durante la pelea, lo empujó y cayó al piso. La madre de Orlando José Escalona, en un intento por protegerlo, afirmó que su concubino cayó por una escalera el domingo 17 de agosto, lo que supuestamente le provocó la muerte.

Ante este hecho, se detuvo también a Mayeisa Josefina, ya que las autoridades presumen que la mujer intentó simular un hecho punible.

El caso pasó a manos de funcionarios de la División del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Asimismo, el hecho se notificó a la Fiscalía 23 del Ministerio Público (MP).