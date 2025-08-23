EN GUÁRICO: Hallan los cuerpos de tres jóvenes reportados como desaparecidos, se los llevó la corriente mientras se bañaban en un río

Conmoción es lo que viven los habitantes del sector rural Los Lanjeros, ubicado en el estado Guárico, luego de que las autoridades hallaran los cuerpos sin vida de tres jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado jueves 21 de agosto, cuando fueron arrastrados por la corriente mientras se bañaban en un río.

Las víctimas, identificadas como Junior Rubio, de 18 años de edad; Jonathan González, de 16 años; y Jonás González, de 14; estaban nadando en una zona prohibida cuando se los llevó el agua. Los cadáveres de los jóvenes se hallaron en una planicie inundada producto de la crecida del río en el municipio San Jerónimo de Guayabal, según reseñó Unión Radio.

Testigos observaron el momento en que los menores desaparecieron en el agua, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades.

Protección Civil informó en un comunicado que al momento de los hechos, activaron un plan en el que lograron rescatar con vida al joven José Ángel Martínez Briceño, quien estaba con las tres víctimas.

VÍCTIMAS HALLADAS EL VIERNES

Por su parte, este viernes 22 de agosto hallaron los cuerpos de los tres desaparecidos, quienes terminaron falleciendo por inmersión.

Sin embargo, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Cinetíficas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de la delegación Camaguán, comenzaron las labores de investigación correspondientes para determinar como sucedieron los trágicos hechos.

ABUELITO MURIÓ AHOGADO EN PLAYA DE LA GUAIRA

Por otra parte, un hombre de 64 años, falleció ahogado esta semana en el Paseo Macuto, Playa B, La Guaira; en medio de la temporada vacacional.

La víctima respondía al nombre de William Daniel Sánchez Rivera. De acuerdo con la información divulgada por el medio Unión Radio, el hombre murió a pesar de los esfuerzos de un salvavidas que logró sacarlo del agua y aplicarle los primeros auxilios.

De forma preliminar se presume que el deceso estaría vinculado a la ingesta de alimentos y a no guardar el reposo necesario antes de ingresar al mar. El hecho ocurrió mientras Sánchez Rivera compartía con su familia en la zona costera.