Milagro en Anzoátegui: Rescataron con vida a un hombre que pasó dos semanas desaparecido en una montaña

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui, la Policía Municipal y los Bomberos Forestales rescataron con vida a un hombre que pasó dos semanas desaparecido en una montaña de la entidad, ubicada en el municipio Sotillo, informaron el viernes las autoridades.

La búsqueda comenzó en el sector Caratal de Pozuelo, de la mencionada jurisdicción, inmediatamente después de que un vecino del lugar avisara que había visto al hombre en una zona intrincada. Cabe mencionar que el ciudadano se perdió el pasado 18 de septiembre.

Los efectivos caminaron unos 40 kilómetros hacia lo profundo de la montaña hasta encontrar al ciudadano. Al momento del hallazgo, el sujeto yacía tirado en el suelo, boca arriba y con signos evidentes de una deshidratación severa.

Para poder sacarlo de la zona, los rescatistas tuvieron que armar un sistema de tirolesa cruzando el río del lugar, técnica que garantizó el paso y el traslado seguro del hombre en cuestión.

De inmediato, los funcionarios llevaron al hombre de emergencia hacia el centro de salud más cercano. Allí, le brindaron atención médica especializada. En la maniobra de rescate participaron activamente el Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui, la Policía Municipal y los Bomberos Forestales.

Hasta el momento no se ha brindado información sobre la identidad del sujeto ni cuál es su estado actual de salud. También se desconocen las circunstancias que lo llevaron a perderse en esa zona montañosa.