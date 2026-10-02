Conmoción en Aragua: Taxista de 75 años reparaba su vehículo y de un segundo a otro, todo se vino sobre él

La localidad de La Victoria, en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua, está de luto por la muerte de un hombre de 75 años, identificado como Abraham Gómez Molina y de profesión taxista, que fue aplastado por su propio carro.

Los hechos se dieron cerca de las 11 de la mañana del jueves, en el sector 5 de la parroquia Castor Nieves Ríos. De acuerdo a medios regionales, Gómez estaba reparando su vehículo en el estacionamiento de su residencia.

El septuagenario estaba ubicado debajo de la estructura que sostenía el vehículo, cuando este se desprendió y cayó sobre él. Como era de esperar, Gómez sufrió severas lesiones al ser aplastado por cientos de kilogramos de carrocería.

Familiares y vecinos se percataron del siniestro y se acercaron para auxiliar al señor. Una vez lograron sacarlo de debajo del vehículo, lo trasladaron de emergencia hasta el Hospital José María Benítez de La Victoria para que recibiera atención médica.

GÓMEZ MURIÓ EN EL CAMINO

El señor ingresó en el área de urgencias del hospital, pero se encontraba sin signos vitales. Los médicos confirmaron el fallecimiento de Gómez, quien se presume murió en el trayecto hasta el centro de salud.

Las autoridades trasladaron el cuerpo de Gómez hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en Caña de Azúcar. Se espera que la autopsia revele nuevos detalles sobre la causa de muerte.

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Reportes extraoficiales indican que la principal hipótesis apuntan a un desperfecto en el gato hidráulico que soportaba el peso del vehículo. Igualmente, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se dio la tragedia.