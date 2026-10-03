«Me pidió 20.000 bolívares»: El insólito caso de un abuelito de Los Teques que iba a ser estafado por «Cristiano Ronaldo»

Un abuelo de 70 años, habitante de Los Teques, estuvo cerca de ser víctima de una insólita estafa, luego de que recibiera una videollamada y viera en pantalla al mismísimo Cristiano Ronaldo, quien le dijo en inglés que supuestamente ganó 100.000 dólares, un engaño que al final no creyó debido a que todo fue hecho con IA.

La interacción comenzó previamente en Telegram con un mensaje que mostraba la foto y el nombre de CR7. Para validar el supuesto sorteo, los delincuentes le prometieron la llamada directa del astro portugués.

«Le respondí en inglés y le dije que por favor hablara en español, pero me colgó», contó el señor al diario Avance. El supuesto deportista insistió en que el depósito estaba listo y le solicitó sus datos personales. El ciudadano entregó su nombre y número de cédula de identidad sin sospechar el peligro.

La alarma definitiva saltó cuando el supuesto Cristiano Ronaldo le pidió pagar 20.000 bolívares mediante pago móvil a un «agente» suyo. Ese desembolso figuraba como requisito indispensable para liberar los fondos.

«Llegó un momento en que le seguía la corriente. Ellos piensan que se quedan con el dinero y uno queda como un idiota», recordó el astuto abuelo.

Este hecho encajó en una ola de estafas digitales basadas en la suplantación de identidad mediante herramientas de inteligencia artificial, conocida como «deepfake». Funcionarios del Cicpc alertaron en junio de 2026 sobre el incremento de estos casos.

Esta modalidad altera audios y videos con un realismo sorprendente. Los criminales estudian a sus objetivos y fabrican piezas audiovisuales para engañar a las víctimas.

La policía científica advirtió además sobre el uso no autorizado de nombres y firmas de autoridades reales. Incluso, de manera reciente, los estafadores emitían falsas citaciones con la rúbrica del director del organismo, Douglas Rico.

Las autoridades precisaron que un alto porcentaje de las víctimas son adultos mayores. También niños y adolescentes que navegan por internet sin la supervisión adecuada.