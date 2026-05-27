Madre siniestra: Llegó sangrando a un hospital de Bolívar y lo que descubrieron horrorizó a todos

Las autoridades policiales anunciaron este miércoles la captura de una mujer de 29 años, identificada como Diana Carolina Barrios Torres, por causar la muerte a su bebé recién nacida en la localidad de Caicara del Orinoco, estado Bolívar.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la captura de Barrios. Precisó que el caso salió a la luz en el Hospital Doctor Arnoldo Gabaldón, en la parroquia Sección Capital Cedeño.

De acuerdo al reporte policial, Barrios ingresó al centro de salud, alegando que presentaba un sangrado en sus partes íntimas. Aunque no dijo nada sobre un bebé, los médicos confirmaron que había dado a luz porque encontraron restos placentarios.

El personal de guardia informó a las autoridades sobre las irregularidades del caso y comisiones del Cicpc se desplazaron al hospital. Detectives de la Delegación Municipal Caicara del Orinoco pusieron en marcha las pesquisas.

CASO DE BARRIOS

Las investigaciones determinaron que Barrios estaba embarazada, pero había ocultado la noticia a su entorno. En tal sentido, dio a luz en su casa y «optó por quitarle la vida a la bebé con un segmento de tela».

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Barrios habría cometido el crimen para «luego simular que desconocía los motivos de su sangrado». En tal sentido, fue detenida y el caso quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.