EN FOTOS: Un bebé falleció y sus padres quedaron en estado crítico tras brutal accidente en Zulia

Un brutal accidente de tránsito entre una moto y un camión de volteo conmocionó este fin de semana al municipio San Francisco, estado Zulia. El siniestro cobró la vida de un bebé de 11 meses y sus padres quedaron en estado crítico.

Los hechos se dieron a la 1:30 de la tarde del domingo en la intersección de la calle 148 con la avenida 54A. De acuerdo a medios regionales, la familia se desplazaba en la motocicleta EK Press 200, de color rojo.

Por razones que todavía se investigan, la moto colisionó brutalmente contra el camión de volteo, color blanco. En las imágenes se aprecia que la motocicleta quedó sobre el pavimento, frente al vehículo de carga pesada.

Los organismos de emergencias y seguridad se desplazaron hasta la escena del accidente para atender la situación. En la escena confirmaron la muerte del bebé de 11 meses, llamado Santhiago, de nacionalidad chilena, quien estaba a unos días de cumplir un año.

HERIDOS EN EL ACCIDENTE

Por otra parte, los padres del niño resultaron gravemente heridos, presentando politraumatismos severos. Ambos fueron identificados como Starlyn Arroyo Serrano (23 años) y Marolin de Haz (19 años), de nacionalidad colombiana.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital General del Sur, en la ciudad de Maracaibo. Producto de su grave estado de salud, ambos se encuentran bajo observación médica y pronóstico reservado.

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Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) pusieron en marcha las pesquisas en la escena del accidente. El objetivo es determinar las causas y responsabilidades del siniestro.