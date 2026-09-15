Madre siniestra en Miranda: Detuvieron a mujer tras video viral, lo que obligaba a sus hijos a hacer era macabro

Organismos de seguridad detuvieron a una madre despiadada que obligaba a sus propios hijos a hacerse cortes con un cuchillo en una residencia.

La mujer en cuestión quedó privada de libertad por la Policía de Miranda, tras cometer trato cruel contra sus dos hijos de seis y ocho años de edad, en un hecho registrado durante las primeras horas de este lunes, 14 de septiembre, en el municipio Independencia.

En el video viral en redes sociales se pueden ver a ambos niños llorando, abrazados en una esquina de la residencia mientras ella los amenaza e insulta. En la pierna del niño se puede ver una cortada.

Durante una parte del video la despiadada madre le entrega el cuchillo y le dice que se siga cortando, mientras los niños lloran desconsolados. Además, le dice que también corte a su hermana, antes de que se termine el video.

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La madre quedó identificada como Yoselin Carolais Mena Muñoz. El organismo precisó que una mujer de 56 años realizó la denuncia, señalando que Mena Muñoz incitaba a los dos niños a que atentaran contra su propia integridad utilizando un cuchillo.

De inmediato, los uniformados se trasladaron a la casa N° 01 de la calle Transversal, en la segunda etapa del sector El Cardenal Tereseño, donde realizaron la detención.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con la respectiva investigación y presentará el caso ante los tribunales correspondientes.