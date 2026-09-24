Madre siniestra: El caso de la mujer que dio a luz y le hizo algo atroz a su hijo en pleno hospital de Apure

Las autoridades policiales informaron este jueves de la captura de una mujer de 38 años, identificada como Yessica Marcelino Ramos Villanueva, que habría asesinado a su bebé en un hospital del municipio San Fernando, estado Apure.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la captura de Ramos. La víctima fue su hijo, un bebé de apenas dos días de nacido.

Los hechos se dieron en el Hospital Doctor Pablo Acosta Ortiz. De acuerdo al reporte policial, Ramos ingresó al centro de salud en trabajo de parto y, tras dar a luz, estaba en el área de recuperación con su bebé.

Las investigaciones determinaron que Ramos «intentó quitarle la vida en dos oportunidades» a su bebé. El primer caso fue detectado por el personal médico, «quienes le salvaron la vida» al pequeño.

No obstante, el bebé volvió a los brazos de su madre poco después, puesto que debía alimentarlo. Supuestamente, Ramos aprovechó que el personal médico «se encontraba en sus labores» y, por segunda vez, atentó contra su hijo.

CAPTURA DE RAMOS

En esta segunda ocasión, Ramos cumplió su cometido y logró quitarle la vida a su bebé. La autopsia determinó que la causa de muerte fue «asfixia mecánica y sofocación de vía aérea».

Detectives de la Delegación Municipal San Fernando se desplazaron al hospital y concretaron la captura de Ramos. La mujer habría reconocido sus acciones y alegó que «no deseaba tener al bebé».

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Ramos fue detenida en pleno centro de salud, aunque se desconoce si fue trasladada a los calabozos policiales. El caso quedó en manos del Ministerio Público.