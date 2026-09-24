INSÓLITO CASO: Fue a comprar una piñata y terminó golpeada por un comerciante porque pagó en bolívares

Las autoridades policiales capturaron el miércoles a un comerciante, identificado como Luis Ramírez, quien habría agredido a una cliente porque esta pagó en bolívares en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

La Policía de Maracaibo informó en redes sociales sobre la captura de Ramírez. El procedimiento se llevó a cabo en un comercio de la calle Derecha del Casco Central de la capital zuliana, en donde se dieron los hechos.

El caso salió a la luz cuando la propia víctima presentó una denuncia contra Ramírez. La mujer explicó que acordó previamente comprar una piñata en un comercio de la zona y el problema se desencadenó en el momento del pago.

De acuerdo a la denuncia, Ramírez «exigió de forma imperativa el pago exclusivo en divisas estadounidenses en efectivo». La mujer alegó que no tenía dólares y «ofreció realizar el pago mediante transferencia en moneda nacional».

Tras recibir esta respuesta, Ramírez habría reaccionado violentamente y le quitó la piñata a la cliente. Luego, supuestamente, «la empujó fuertemente, provocando que la mujer impactara contra el portón del local».

CAPTURA DE RAMÍREZ

Una comisión policial se desplegó en la acera del comercio y abordó a Ramírez en la escena del crimen. Luego el sospechoso fue informado de la denuncia y detenido.

Ramírez fue llevado al Hospital Doctor Urquinaona para una evaluación médica de rutina. Después, lo trasladaron a los calabozos del Centro de Coordinación Policial Noreste del Parque Vereda del Lago.

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El sospechoso quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes. Hasta el momento, no hay información de los cargos contra Ramírez.