Macabro hallazgo en Guárico: Cuerpo sin vida de una mujer fue localizado en el pasillo de un hotel tras varios días

Autoridades policiales del estado Guárico hallaron la mañana de este sábado el cuerpo sin vida de una mujer identificada como María José Machado Ríos, de 24 años, el cual estaba en el pasillo de un hotel situado en la carretera nacional Troncal 15.

Según el reporte del periodista David Glock, el sitio de alojamiento se ubica, en concreto, en el sector Cruz Verde de El Socorro. La información policial señala que el cadáver estaba en un pasadizo trasero, cerca de las habitaciones.

Trascendió que el cuerpo sin vida de la mujer estaba semidesnudo y en estado de descomposición. Por esa razón, se presume que el cadáver tenía varios días allí.

Las pertenencias de Machado Ríos se hallaron en una habitación cercana, lo que permitió dar con su identidad.

El registro del hotel reveló que la habitación la alquiló un hombre, cuya identidad no se dio a conocer, el pasado miércoles 23 de septiembre. Se supo que esta persona salió en la madrugada del jueves 24 del lugar, por lo que quedó como el principal sospechoso del femicidio.

Finalmente, se conoció que las autoridades investigan el caso.

De acuerdo con el Monitor de Femicidios de Utopix, entre enero y marzo se registraron 34 posibles femicidios consumados, además de 46 casos en grado de frustración y 27 venezolanas asesinadas en el exterior, específicamente en Colombia, Brasil, Ecuador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Perú y Bolivia.

La organización dio a conocer estos datos en junio, a la espera de una nueva actualización de esta data para los meses posteriores al primer trimestre del año. Igualmente, Utopix advirtió que estas cifras forman parte de un subregistro, producto de la ausencia de datos oficiales públicos.