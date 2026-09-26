Efectivos del Servicio de Investigación Penal (Sipez), adscritos al Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), detuvieron a un hombre denunciado por el ejercicio ilegal de la odontología en Maracaibo. El sujeto realizaba procedimientos de ortodoncia sin contar con la preparación ni los títulos requeridos, de hecho confesó solo haber cursado hasta tercer año de bachillerato.

A través de sus canales oficiales, el Cpbez identificó al detenido como Glender José Sangronis Sánchez, de 28 años. El arresto se llevó a cabo en el sector de la Curva de Molina, ubicado en la parroquia Venancio Pulgar, al oeste de la capital zuliana.

Atendía consultas de ortodoncia y apenas cursó hasta tercer año de bachillerato

De acuerdo con el reporte de los organismos de seguridad, el individuo instalaba aparatos y realizaba tratamientos dentales de manera clandestina. Al ser interrogado por las comisiones policiales, Sangronis admitió que únicamente cursó hasta el tercer año de bachillerato, careciendo por completo de cualquier aval universitario o técnico en el área de la salud bucal.

Durante el operativo los funcionarios policiales lograron incautar una serie de insumos médicos y herramientas que servían de evidencia como lámparas de fotocurado y un torno eléctrico; ligas de diferentes colores, resinas y ácido fosfórico; además de instrumentos metálicos de uso odontológico.

El falso profesional, junto con todo el material incautado, quedó bajo custodia y a la disposición de la Fiscalía 17ª del Ministerio Público, organismo que se encargará de continuar con las investigaciones y presentar los cargos penales correspondientes.