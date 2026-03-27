Macabro hallazgo en carretera vieja de Petare dejó en shock a los vecinos del sector

Las autoridades policiales avanzan en las investigaciones del asesinato de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado este viernes en la carretera vieja Petare – Guarenas, en el municipio Sucre, estado Miranda.

Moradores de la zona vieron el cuerpo de la mujer en un costado de la carretera. De acuerdo al reportero de suceso Román Camacho, el cadáver tenía numerosas heridas de arma blanca.

Funcionarios de las policías de Sucre y Miranda, además de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se desplazaron a la escena del crimen para acordonar la zona. Poco después, se apersonaron agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los detectives pusieron en marcha las pesquisas en la escena y levantaron el cuerpo de la mujer. Posteriormente, lo trasladaron a la morgue de Bello Monte, en donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente.

¿QUIÉN ES LA MUJER?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay detalles sobre la identidad de la víctima. Tan solo trascendió que el cuerpo tenía lesiones de arma blanca en las manos, torso y rostro.

La Coordinación Este de Homicidios del Cicpc abrió una investigación sobre el caso. En primera instancia, buscan determinar la identidad de la mujer y capturar a los responsables del asesinato.

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Los investigadores presumen que la mujer fue asesinada en otro lugar y su cuerpo fue abandonado en la carretera vieja hacia Guarenas. Todavía no hay una hipótesis sobre el móvil del crimen.