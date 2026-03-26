Horror en Yaracuy: Descubrieron cuerpo descompuesto dentro de un tanque de agua mineral

Los habitantes del municipio Independencia, en el estado Yaracuy, se encuentran conmocionados por el caso de Alexander Eduardo Torrealba Cuicas, un joven de 30 años que fue asesinado y arrojado a un tanque de agua.

El hallazgo se dio en la mañana del martes en la planta de Agua Mineral San Felipe, ubicada en San Miguel, de acuerdo al medio regional Yaracuy al Día. Un trabajador de la empresa encontró el cuerpo de Torrealba dentro de uno de los tanques no operativos.

Aparentemente, el trabajador estaba haciendo labores de limpieza en otros tanques y sintió un olor a putrefacción. Pensando que se trataba de un animal muerto, se asomó en el tanque y vio el cadáver de Torrealba.

Una vez se cruzó con el cuerpo en avanzado estado de descomposición, el trabajador alertó a las autoridades. Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se apersonaron en la escena.

Reportes extraoficiales indican que Torrealba tenía heridas de arma blanca en el tórax, cuello y otras partes del cuerpo. Se desconoce cuánto tiempo llevaba el cadáver oculto en el tanque.

CUERPO DE TORREALBA

Los funcionarios del Cicpc tuvieron que solicitar ayuda de una comisión de Protección Civil y Administración de Desastres. Finalmente, lograron retirar el cadáver del taque de, aproximadamente, dos metros de profundidad.

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El cuerpo de Torrealba fue trasladado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Yaracuy. Se espera que la autopsia brinde nuevos detalles sobre las circunstancias en las que murió el joven.

Las autoridades avanzan en las investigaciones del crimen y presumen que el asesinato fue una venganza. Igualmente, se mantienen varias hipótesis sobre la mesa y todavía no hay un móvil oficial.