Sucesos

Luto en la LVBP: Mataron a tiros a exjugador del Magallanes, se habría defendido de un robo

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La comunidad beisbolera del país está de luto por la inesperada muerte del lanzador Wikelman Ramírez, quien estuvo en las filas de Navegantes del Magallanes. El hecho ocurrió en la localidad de Guacara, estado Carabobo.

Contents

La periodista Georgeny Pérez, especializada en la fuente deportiva, detalló en redes sociales que se trató de un asesinato. Aparentemente Ramírez «se resistió a un robo y lamentablemente le quitaron la vida».

Leer Más

FOTOS: Carro cayó desde un estacionamiento en feria de verduras de la avenida Francisco de Miranda en Caracas
Buscan con drones a ingeniero chino desaparecido, presumen que se perdió en El Ávila
Candidato a concejal murió en brutal accidente de tránsito en Lara
Captura de pantalla (@GeorgenyPerez)

Se conoció de manera extraoficial que Ramírez circulaba en una motocicleta en compañía de su madre, cuando fue interceptado por el victimario. Luego de pedirle a la señora que bajara del vehículo, abrió fuego contra el pelotero.

Hasta el momento, se desconoce cuántas personas estuvieron involucradas en el crimen o el móvil del asesinato. Trascendió que el joven carabobeño murió en el lugar por la gravedad de sus heridas.

HISTORIAL DE RAMÍREZ

El joven de 25 años disputó dos temporadas de la mano de los Navegantes del Magallanes. Sin embargo, fue dejado en libertad antes de iniciar la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A pesar de tener varias actuaciones en el béisbol profesional, ningún equipo de la LVBP lo contrató desde su salida del Magallanes. Ramírez también jugó con los Marineros de Carabobo en la Liga Mayor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN CARACAS: FUE A VISITAR A SU EXCUÑADO, COMENZARON A BEBER Y TODO TERMINÓ EN TRAGEDIA

Ramírez no fue un prospecto, pero sí jugó varias temporadas en las ligas menores de Estados Unidos. Igualmente, tuvo una buena efectividad en su primer año como profesional en República Dominicana en 2017.

Para el 2019, los Rays de Tampa Bay lo despidieron por problemas físicos y altibajos. Aunque llegó a disputar varios partidos como profesional en Venezuela, desde el 2024 no participaba en el circuito.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Maduro dice que la «derecha extremista» es «la nada»: «Debemos garantizar que jamás vuelva»
Venezuela
El Senado de Estados Unidos inició en horas de la noche de este lunes, 10 de noviembre, una serie de votaciones decisivas para poner fin al cierre del gobierno federal, que ya se prolongó hasta por 40 días. 
Senado comenzó votación para aprobar un paquete de financiación y reabrir el gobierno
EEUU
Nuevo escándalo: Director del Miss México fue detenido en Tailandia tras acusación de Nawat Itsaragrisil
Caraota Show