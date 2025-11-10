Luto en la LVBP: Mataron a tiros a exjugador del Magallanes, se habría defendido de un robo

La comunidad beisbolera del país está de luto por la inesperada muerte del lanzador Wikelman Ramírez, quien estuvo en las filas de Navegantes del Magallanes. El hecho ocurrió en la localidad de Guacara, estado Carabobo.

La periodista Georgeny Pérez, especializada en la fuente deportiva, detalló en redes sociales que se trató de un asesinato. Aparentemente Ramírez «se resistió a un robo y lamentablemente le quitaron la vida».

Se conoció de manera extraoficial que Ramírez circulaba en una motocicleta en compañía de su madre, cuando fue interceptado por el victimario. Luego de pedirle a la señora que bajara del vehículo, abrió fuego contra el pelotero.

Hasta el momento, se desconoce cuántas personas estuvieron involucradas en el crimen o el móvil del asesinato. Trascendió que el joven carabobeño murió en el lugar por la gravedad de sus heridas.

HISTORIAL DE RAMÍREZ

El joven de 25 años disputó dos temporadas de la mano de los Navegantes del Magallanes. Sin embargo, fue dejado en libertad antes de iniciar la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A pesar de tener varias actuaciones en el béisbol profesional, ningún equipo de la LVBP lo contrató desde su salida del Magallanes. Ramírez también jugó con los Marineros de Carabobo en la Liga Mayor.

Ramírez no fue un prospecto, pero sí jugó varias temporadas en las ligas menores de Estados Unidos. Igualmente, tuvo una buena efectividad en su primer año como profesional en República Dominicana en 2017.

Para el 2019, los Rays de Tampa Bay lo despidieron por problemas físicos y altibajos. Aunque llegó a disputar varios partidos como profesional en Venezuela, desde el 2024 no participaba en el circuito.